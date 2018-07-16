Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombine alan taraftarlarla bir araya geldi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Öğrenci Tribünü için kombine kart başvurusunda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezondaki iç saha maçları için sadece öğrencilere sunulan sınırlı sayıdaki kombine biletlere yoğun ilgi olduğu ve başkan Koç'un da Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştuğu ifade edildi.

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da yanında bulunduğu Ali Koç'a Fenerbahçe taraftarının sevgi gösterisinde bulunduğu bildirildi.

Ali Koç'un yakından ilgilendiği ve tek tek sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

FB TV'ye yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde de yer alan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Tüyler diken diken. Dün gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı gelmişler, kumanyayla. Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Çünkü ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor. Örnek bir tribün olmasını istiyorum. Centilmenlik çerçevesinde sonuna kadar kulübünü destekleyen, küfürden arınmış, önce tüm Fenerbahçelilere sonra tüm takım taraftarlarına örnek olacak bir tribün olacağına inanıyorum. Kombineler yarı fiyatla çıktı, çok ilgi alaka var. Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar, inşallah biz de onların beklentilerini karşılayabiliriz. Güzel günler yolda…"

