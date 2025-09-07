SPOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu! İşte Sarı-Lacivertliler'de yeni hocanın açıklanacağı tarih

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında Fenerbahçe'nin merakla beklenen hoca arayışı için de net tarih verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında takımın gündemine dair konuşurken merakla beklenen teknik direktör konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMELİYDİK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu! İşte Sarı-Lacivertliler de yeni hocanın açıklanacağı tarih 1

Ali Koç, başkanlığının ilk dönemine atıfta bulunarak, "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bu günlere geldik. O dönem Aykut Kocaman ile devam etmeliydik" ifadelerini kullandı.

"Ama o günün şartlarına dönerseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim." diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

"YERLİ OLACAKSA HAKKI İSMAİL HOCA'DIR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu! İşte Sarı-Lacivertliler de yeni hocanın açıklanacağı tarih 2

Yeni teknik direktör konusunda yerli-yabancı ayrımına değinen Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

"SPALETTI'Yİ İSTEDİK, PORTEKİZLİLERE MESAFE VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu! İşte Sarı-Lacivertliler de yeni hocanın açıklanacağı tarih 3

Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını belirtti.

Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

NET TARİH VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu! İşte Sarı-Lacivertliler de yeni hocanın açıklanacağı tarih 4

Ali Koç yaptığı bir başka açıklamada net tarih verdi. Koç "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18:00 civarı) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız."

Canlı Skor

