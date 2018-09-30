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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıda yenilen 3 golden sonra soyunma odasına inmek zorunda kaldı. Ali Koç, mücadele sonrasında da tribünlere giderek özür diledi. Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuların üzerlerindeki formanın ağırlığının farkında olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Maçın ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek özür diledi.

Koç, "Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" diyerek yanlarından ayrıldı.

Bunun üzerine taraftarlar, "Büyük Başkan" tezahüratları yaptı.


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Fenerbahçe ali koç taraftar

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Takım
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
defol git acemi ...mahvettin fb mizi...
gezici ali ve serüvenleri .
ufak ufak kaybol hadii.
Comolli, cocu, neustardel, reyes, jailson, topal, fray... hepsini gönder baskan ersun yanal gelsin baska care yok.
ersun hoca yı al da hecanlansın taraftar ,ruh gibi futbolcular
Aziz yıldırım ne vermiş yıllarca kulübe son dakikada giden şampiyonluklar her türlü mafyalık çöp futbolculara ödenen milyonlarca para en çok gs şampiyonluğu gören başkan vesaire liste uzar da gider ali koça 2 ayda git demek insafsızlıktır ali koç başkana güveniyorum genç dinamik başarıya aç çok büyük emek veriyorlar sonuçlardan bende memnun değilim ama ben yinede COCUnun kalması taraftarıyım bir yıl gidecekse cocu ile gitsin
özürle bu iş bitmez sayın başkan takımı mahvettiniz millette ali koç zengin diye seçti sonuç hüsran bu iş holding yönetmeye benzemez yapamıyorsan ceketini alıp gitmesini bileceksin !!!
gerizekalı ali,rizenin forma ağırlığı yokmu.ne farkın var onlardan .gördük sahada hepinizi
Azizi mumla arayacaksınız daha durun.Tribunlere şirinlik yapmayı birakta işini yap baskan.
Aziz yıldırımı mum gibi arayacaklar. Tecrübesiz adamı başkan yaptılar.
bu iş bu cocuyla yurumıcek bellı facia facia alın size 3-0 lık hezimet ayıp
düzelir düzelir sabırlı olun beş on sene sabır
rizeyide bu hafta baya ezdiniz besiktaşta n sonra
bu iş cocu ile olmayacak çok pasif takımı korkak ve ruhsuz oynatıyor. takımda özgüven kalmamış şuan tek güven veren isim skertel oda oynayamadığı zaman görüyoruz defans pert. ve ayrıca bu takımda artık atıf şener ve ismaili istemiyoruz hatta bu kervana hasan ali ve alperide katabilirsiniz
hayat pahallilıgi ulkemiz ve etrafinda olan olumsuzluklar.birde FB mızın durumu üzülmek çok ķötü.hic bir şey iyi gitmiyor.ancak herşeye rağmen umudum bitmedi.hepsinde ayrı ayrı umudum var.başarmak zorundayız.Haluk Veli
Allah belanızı versin yeter be yeter lanet olsun sizin gibi takıma basım da saç koymadiniz
SEN GİDERSİN KOÇ SARAN GELİR
şikesiz bu kadar oluyor
maçı tekrar tekrar izleyin..takım içerisinde oyunu sabote edenler var...tam pozisyon yaratılacakken o kadar kötü , o kadar hızlı paslar atılıyorki pozisyonların çoğu başlamadan bitiyor...önce bu oyuncular tek tek ayıklanmalı takımdan ...
Fenerbahçe başkan Ali koç şampiyon
Geçen sene Beşiktaş'ın hakkını masa başında yiyenler. Başka yerden çıkar böyle..
:))))
Takımsa Ruh Yok Ne Cocu Ne Senin Degişmen Fayda Edecek Halisaha Maci Seyretmek Daha Cok Zevk Verirdi ..
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