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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Fenerbahçeliler günü mesajı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler gününe özel kutlama mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü münasebetiyle, videolu kutlama mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması şu şekilde;

''Sevgili Fenerbahçeliler, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen bir gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı-lacivertli renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış, tüm Fenerbahçe ailesinin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününü kutlarım. En büyük hayalim, yenideni yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil, spor dışında da , sporcusuyla, çalışanlarıyla, yönetimiyle ve herşeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe.

Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivertli başarılar içirisinde nice 19 Temmuzlar dilerim.

Kalpler beraber.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç''

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç

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