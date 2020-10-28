Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Alex açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni uygulaması 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Sarı -lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, lansman sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta sesinin kısıldığını belirten Ali Koç, "En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik" dedi.
Başkanlık sürecinde motivasyonunun çok düştüğünü ve kulüp olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Koç, "Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.
6-0'lık Galatasaray maçında sesim kalmamıştı...
Galatasaray'ın maçı ertelenebilir! İşte nedeni...
SON DAKİKA! Beklenen karar gerçekleşti! Ayrılıyor...
Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Trabzonspor zirveden kaosa
Newton gitti, Avcı geliyor!
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması
Milan 3 kez öne geçti, kazanamadı
Dilmen'den Mesut Özil yorumu
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Çakır ve Palabıyık'a Devler Ligi'nde görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum