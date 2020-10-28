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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Alex açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni uygulaması olan 'Mohikan Ol'un lansmanında konuştu. 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını dile getiren Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Alex açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni uygulaması 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Sarı -lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, lansman sonrası açıklamalarda bulundu.

"6-0'LIK GALATASARAY DERBİSİNDE SESİM KISILDI"

Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta sesinin kısıldığını belirten Ali Koç, "En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik" dedi.

"SIKINTILI GÜNLER YAŞADIK"

Başkanlık sürecinde motivasyonunun çok düştüğünü ve kulüp olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Koç, "Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN ALEX ÇIKIŞI

Taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.

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