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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan ilginç çıkış! ''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''

05.01.2024 23:52 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ertelenen 2023 Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili TFF’nin Suudi Arabistan ile yaptığı sözleşmeyi görmediklerini söyledi. Suudi Arabistan konusuna değindikten sonra ligdeki durum hakkında da konuşan Ali Koç'tan ilginç bir çıkış geldi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan ilginç çıkış! ''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Riyad’da oynanması planlanan ancak yaşanan sıkıntılardan dolayı ertelenen Süper Kupa finali ile ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı protokol ile ilgili kulüplerin bilgilendirilmediğini ileten Koç, pankart ve formalarla ilgili daha önceden mail atıldığını iletti.

"BİZİMLE TFF ARASINDA HİÇBİR ANLAŞMA YOK"

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Ali Koç, "Biz bir mektup yazdık, hafta içinde TFF’ye. Protokolü rica ettik. Protokolü değil, maç öncesi süreçteki iki taraf arasındaki yazışmaları da istedik. Bizimle TFF arasında hiçbir anlaşma yok. TFF ile Riyadh Season firması arasında sözleşme var. Bu sözleşmeyi biz görmedik. İddia ediliyor ya ’Sözleşme var, kulüpler imza attı, son dakika bu sözleşme dışında şartlar dayattılar’ deniyor. Biz hiçbir sözleşme görmedik." açıklamasını yaptı.

"ALİ KOÇ BAŞKANKEN FENERBAHÇE LİGDE ASLA ŞAMPİYON OLAMAZ!"

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Ali Koç: "Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz! Seçimde aday olmayı planlamıyorum. Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz?" dedi.

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