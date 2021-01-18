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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 21:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mesut Özil transferinin şampiyonlukta çok önemli bir avantaj yaratmasını beklediklerini vurgulayan Ali Koç, "Mesut'a ve ailesine, kulübe ve memleketine hoş geldin diyorum. Bizim için önemli olan, Mesut'un bu takımın bir parçası olması ve takıma liderlik etmesi. Şampiyonlukta çok büyük avantaj yaratmasını bekliyoruz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş'la puanları eşitledi. 90 dakikanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in büyük bir marka transferi olduğunun altını çizen Ali Koç, Mesut'a ve ailesine hoş geldin diyorum. Hem kulübe hem de ülkesine hoş geldi. Büyük bir marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren dünya çapında bu transferin ne kadar konuşulduğunu göreceksiniz. Uçak takip firması bize ulaştı. 1 Milyon 880 Bin kişi takip etmiş uçağı. Bu bir rekor. Tweet beğeni sayısında da rekor kırıldı." dedi ve ekledi:

"ONLAR ELİN OĞLU, MESUT EVİN OĞLU"

"Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Böyle bir endişemiz yok. 'Geçmişte de çok önemli isimler kariyerlerinin belli dönemlerinde Türkiye'ye geldiler ve beklentiler gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. Mesut ile diğer oyuncuların arasında bir fark var. Onlar, 'elin oğlu'; Mesut, 'evin oğlu'. Çok şükür hiçbir sakatlığı da yok. Mesut Özil'in imza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum."

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

''Perotti 4 maç oynadı, 3'ünde galibiyetlere büyük katkı sağladı. Çok karakterli biri, çok üzülüyorum sakatlık konusunda. Sözleşme şartları doğrultusunda adımımızı atacağız.''

VEDAT MURİQİ AÇIKLAMASI

"Vedat Muriç'le ilgili bana gelen bir şey yok. Vedat'ın morali bozuk olabilir ama sabırlı olması lazım. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz."

EDEN HAZARD...

''Eden Hazard mı? Size de şaşırıyorum. Böyle bir şey yok. Eden Hazard ile ilgili bir girişimimiz olmadı.''


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