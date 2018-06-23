Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge ulaşım desteği verdiği iddia edilmişti.
Sosyal medyada yankı uyandıran bu iddia sonrası Ali Koç'tan açıklama geldi. Koç, açıklamasında "Bugün Sayın Muharrem ince tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.
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