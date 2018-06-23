SPOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge ulaşım desteği verdiği iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge ulaşım desteği verdiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu iddia sonrası Ali Koç'tan açıklama geldi. Koç, açıklamasında "Bugün Sayın Muharrem ince tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Ali Koç

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğuAykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Muharrem İnce chp Maltepe

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

Fatih Terim'den transfer açıklaması

Fatih Terim'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti

Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

Ali Koç'tan flaş karar! Aykut Kocaman gitti yardımcıları kalıyor

Ali Koç'tan flaş karar! Aykut Kocaman gitti yardımcıları kalıyor

Dirk Kuyt'tan Ali Koç ve Cocu'ya mesaj

Dirk Kuyt'tan Ali Koç ve Cocu'ya mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.