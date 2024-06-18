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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Okan Buruk'a olay yaratan sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 16:20
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon, seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe’de hakim olur” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Okan Buruk'a olay yaratan sözler!

Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Çok sayıda sarı-lacivertli üyenin katıldığı kutlamanın sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Koç, “Milli takımımız önemli bir maça çıkıyor. 1. veya 2. olarak bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi kutluyorum. Fenerbahçe’nin adı geçmedi bu başarılarda. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız ilk senesinde kadroya kendi kurmamasına rağmen şampiyon oldu. Sonraki sezonda daha iyisini yapacaktır” diye konuştu.

“BÜTÜN ENERJİMİZİ BAŞKALARINI İTTİRE İTTİRE ŞAMPİYON YAPAN SİSTEM İÇİN KULLANALIM”

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Kulüpte olumlu bir hava oluştuğunu ve seçimden sonraki havanın sezon içinde de sürmesi gerektiğini söyleyen Başkan Koç, “Fenerbahçe’nin büyüklüğü ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son 2-3 hafta bunu gördük. Fenerbahçe bir hoca getirir ve şampiyonluk unutulur. İki Fenerbahçe başkan adayı canlı yayına çıkar ve Türkiye tarihinde görülmemiş reytinglere ulaşılır. Ligler biter, kulüpler ve yöneticiler işlerine bakarlar. Nitekim bir rakibimiz var ki başkanı patolojik vaka. Hocası ve başkanının her lafı Fenerbahçe. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe’de hakim olur” ifadelerini kullandı.

“GAZETEDE ÇIKAN İSİMLERE İTİBAR ETMEYİN”

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Son olarak yeni sezon öncesi bilgilendirmede bulunan Ali Koç, “Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra piyasa hareketlenir" dedi.

"HOCALARI ÖRGÜT KIRINTISI"

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"Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Ali Koç fenerbahçe
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