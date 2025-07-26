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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi iki transfer yapacaklarını duyurdu ve taraftarlara müjdeyi verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!
Emre Şen

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, iki transfer müjdesi verdi.

"FEYENOORD MAÇINA İKİ TRANSFER"

Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.

"İYİ Kİ PORTEKİZ'E GİTMİŞİZ"

Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Takımda gördüğüm, aralarındaki ruh... Bu sene daha farklı bir aura var. Hocamızın yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka..." dedi.

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fenerbahçe
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