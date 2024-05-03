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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çok sert sözler! "Telefonundan ByLock çıkan adam bize ders veremez"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.05.2024 18:00
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında "Telefonundan ByLock çıkan adam bize ders veremez" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında oldukça sert açıklamalarda bulundu. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik olarak çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, "Telefonundan ByLock çıkan adam bize ders veremez" dedi.

"İKİ TELEFONUNDA DA BYLOCK ÇIKAN ADAM..."

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TFF tarafından yapılan açıklamadaki milli değerler vurgusuna tepki gösteren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz! İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez! Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır. Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim."

"SEN KİMSİN!"

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Ali Koç ayrıca, "Ankara'da bize karşı olan iddialar inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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