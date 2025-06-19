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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni sezon formalarındaki yıldız konusunda çarpıcı açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile imzaladıkları yeni sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Ali koç yeni sezon formalarındaki yıldız kullanımı hakkında da konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni sezon formalarındaki yıldız konusunda çarpıcı açıklama!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Adidas ile yaptıkları yeni sponsorluk anlaşması için imza töreninde konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantı sırasında Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında 'yıldızsız' kullanıma devam edileceğini açıkladı. İşte açıklamalar…

''BİZİMDE ZAMANIMIZ GELECEK!''

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Başkan Ali Koç, "Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.’’ açıklamasında bulundu.

''NİYE BU İMZALAR HÂLÂ KULÜBE GETİRİLMEDİ?''

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Başkan Ali Koç ayrıca ‘‘İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

YILDIZSIZ FORMA

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Ali Koç ‘‘Önceden Adidas formaları gönderirdi ve yönetim olarak seçerdik. Şimdi 120. yılın formalarını tasarlıyoruz. 120. yılımız için çok özel formalar tasarladılar. Bu tasarımların içerisinde bizim yöneticilerimiz de var.’’ derken, formalardaki yıldız sayısı ile ilgili olarak da ‘‘Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak." dedi.

"ADİDAS'I HEYECANLANDIRACAK YILDIZ TRANSFERİ OLACAK MI?"

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Ali Koç: "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar." açıklamasını yaparak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

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Aziz Yıldırım Ali Koç Adidas yıldız İmza kampanyası fenerbahçe forma
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