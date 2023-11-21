Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK’ya sevk edildi!

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle iki kulüp disipline gönderildi.





