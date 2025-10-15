SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! ''Babamın oğlu değil''

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran sarı lacivertlilerin başında ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kararları, transferler, teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’in geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saran'ın Tedesco için ''Babamın oğlu değil'' açıklaması toplantıya damga vurdu...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! ''Babamın oğlu değil''
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı’nda basın toplantısı yaptı. Saran futbol takımının son durumu, görev değişimleri ve son alınan kadro dışı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saran'ın Tedesco için ''Babamın oğlu değil'' açıklaması toplantıya damga vurdu...

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN İÇİN KONUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 1

Sadettin Saran: "Aile içinde birtakım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Kadro dışı kararlarının detayını paylaşmayacağım. Böyle bir karar aldık."

Devre arasında takımdan gönderilecekler mi?"

Sadettin Saran: “Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz.”

''BABAMIN OĞLU DEĞİL''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 2

Sadettin Saran: "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."

GAYRİMENKUL PROJELERİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 3

Sadettin Saran: "Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. 11-12-13. maddeler geçerse hemen Bankalar Birliği'nden çıkarız."

''ŞAMPİYON YAPAMAZSAK...''

Sadettin Saran: "1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız."

TRANSFERLER HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 4

Sadettin Saran: Ocak transferi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ'LA KONUŞTUM...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 5

Sadettin Saran: "Mert Hakan Yandaş'la konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Ama onunla bir konuşma yaptım. Taraftarlarla didişmeyen, tamamıyla abiliğe… Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık, İrfan Can'ın yerine."

MURAT ÜLKER VE SPONSORLUK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 6

Sadettin Saran: "Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız."

''DEVİN ÖZEK'E HAKSIZLIK YAPILIYOR''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 7

Sadettin Saran: "Devin Özek, çok hassas biri. Oyuncular, ona çok güveniyor. Devin'e haksızlık yapılıyor. Şu anda Domenico Tedesco ve Devin Özek'i bir ekip olarak görüyoruz."

1959 ŞAMPİYONLUKLARI

Sadettin Saran: "1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli."

KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 8

Sadettin Saran: "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."

''İFŞA EDECEĞİM!''

Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

MOURINHO DÖNEMİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 9

Sadettin Saran: "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış olacak iş değil. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Seçim sürecinde oyunculara verilen sözler tutulmamış. Geldiğimiz günden beri 39.8 milyon euro ödedik! Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyordu biz bunları yaşadık!"

HERKES 'RACON KESTİ' DERDİ!

Sadettin Saran: "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek. Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."

BASIN TOPLANTISI BAŞLADI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! Babamın oğlu değil 10

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ilk basın toplantısını gerçekleştiriyor. Sabah saat 11:00'de başlaması planlanan basın toplantısı tüm açıklamaları ile haberimizin detayında...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası elemelerinde ortalık karıştı! Mossad, keskin nişancılar...Dünya Kupası elemelerinde ortalık karıştı! Mossad, keskin nişancılar...
The Guardian en genç 60 yeteneği yazdı! 2 Türk listedeThe Guardian en genç 60 yeteneği yazdı! 2 Türk listede
Anahtar Kelimeler:
Başkan José Mourinho Ali Koç Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci Cenk Tosun Çağlar Söyüncü Murat Ülker Sadettin Saran fenerbahçe sponsor Devin Özek Domenico Tedesco Kadro dışı Basın toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.