Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan basın toplantısında Tedesco için flaş açıklama! ''Babamın oğlu değil''

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı’nda basın toplantısı yaptı. Saran futbol takımının son durumu, görev değişimleri ve son alınan kadro dışı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saran'ın Tedesco için ''Babamın oğlu değil'' açıklaması toplantıya damga vurdu...
Sadettin Saran: "Aile içinde birtakım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Kadro dışı kararlarının detayını paylaşmayacağım. Böyle bir karar aldık."
Devre arasında takımdan gönderilecekler mi?"
Sadettin Saran: “Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz.”
Sadettin Saran: "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."
Sadettin Saran: "Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. 11-12-13. maddeler geçerse hemen Bankalar Birliği'nden çıkarız."
Sadettin Saran: "1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız."
Sadettin Saran: Ocak transferi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz.
Sadettin Saran: "Mert Hakan Yandaş'la konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Ama onunla bir konuşma yaptım. Taraftarlarla didişmeyen, tamamıyla abiliğe… Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık, İrfan Can'ın yerine."
Sadettin Saran: "Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız."
Sadettin Saran: "Devin Özek, çok hassas biri. Oyuncular, ona çok güveniyor. Devin'e haksızlık yapılıyor. Şu anda Domenico Tedesco ve Devin Özek'i bir ekip olarak görüyoruz."
Sadettin Saran: "1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli."
Sadettin Saran: "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."
Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"
Sadettin Saran: "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış olacak iş değil. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Seçim sürecinde oyunculara verilen sözler tutulmamış. Geldiğimiz günden beri 39.8 milyon euro ödedik! Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyordu biz bunları yaşadık!"
Sadettin Saran: "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek. Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."
