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Fenerbahçe bayramlaşma töreninde Galatasaray marşı çalındı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan geleneksel bayramlaşma töreninde yanlışlıkla Galatasaray Marşı çalındı. Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi.

Fenerbahçe bayramlaşma töreninde Galatasaray marşı çalındı!

Fenerbahçe'nin bugün yapılan bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu...

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki gerçekleştiren törende yanlışlıkla Galatasaray Marşı çalındı.

Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi. Bu hatanın youtube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

(Milliyet)

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