SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56 (Maç Sonucu)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56 (Maç Sonucu)

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko evinde, Bahçeşehir Koleji’ni 70-56 yenerek ligde 9'da 9 yaptı.

İki takım da maça kontrollü başladı. İlk periyod 13-13'lük eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji 4-0'lık serisine Fenerbahçe 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve 16. dakikada skoru 24-17'ye getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekibin çabası ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 26-25.

Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji ilk iki dakika da 5-0'lık seri yakaladı. Oyuna tekrar üstünlüğünü kurmaya başlayan Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla periyodu 52-43 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyoduna 9 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko son periyotta da üstünlüğünü koruyarak Bahçeşehir Koleji'ni 70–56 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56
Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik
Fenerbahçe Beko: Hamilton 3, Brown 6, Tarık Biberoviç 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Berkay Candan
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 12, Burak Can Yıldızlı 6, Owens 5, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 8, Rıdvan Öncel 4, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir

1.Periyot: 13-13
Devre: 26-25
3.Periyot: 52-43

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım''Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme
81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'da talihsiz gece...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56 (Maç Sonucu)
Fenerbahçe Beko'nun bileği bükülmüyor!
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Diego Perotti: Çok mutluyum
Diego Perotti: Çok mutluyum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.