Fenerbahçe Beko 76 - 43 Zalgiris (THY Euroleague play-off)

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi koreografi yaptı.

Taraftarlar, pota arkasında sarı-lacivertli kartonlar açarken, tribünde "Together we are invincible" (Birlikte yenilmeziz) yazılı pankartı yer aldı.

CAN BARTU UNUTULMADI

Fenerbahçe Beko oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun ve sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerinde "CAN'ımız ebediyen kalbimizdesin" yazısının yer aldığı pankart ile çıktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI'NDAN GÖSTERİ

Dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, müsabaka öncesi bir gösteri sergiledi.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün sergilediği gösteri, seyircilerden büyük alkış aldı.

ESKİ OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano ile Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic de izledi.