SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ertelendi

16.04.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, Fenerbahçe'deki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk edeceği mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de koronavirüs vakalarının 7'ye yükselmesinin ardından erteleme kararı alındı.

FENERBAHÇE'DE 7 SPORCU KORONAVİRÜS

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Talimatı verdi! Yıldız isim takımdan ayrılıyorTalimatı verdi! Yıldız isim takımdan ayrılıyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Mostafa Mohamed imzayı atabilir

Mostafa Mohamed imzayı atabilir

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Deplasman golünün avantajı sonlandırılacak

Deplasman golünün avantajı sonlandırılacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.