THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko bu akşam deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 19 Ocak Perşembe günü konuk ettiği AS Monaco’yu bir uzatma bölümü sonunda 98-94 yenerek 20. maçında 13. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin 21, Nigel Hayes-Davis 18, Marko Guduric ve Johnathan Motley ise 17’şer sayı üretti. Peki, Fenerbahçe Beko Asvel EuroLeague maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO ASVEL EUROLEAGUE MAÇI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, 26 Ocak Perşembe günü (bugün) TSİ 23.00’da Astroballe’de oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU NASIL?

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR NASILDI?

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı dokuz maçın yedisini kazandı.

Takımımız, 2022-23 sezonu ilk yarısında 18 Ekim 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 84-63 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Carsen Edwards 19, Scottie Wilbekin 15, Johnathan Motley 13 sayı üretti. ASVEL cephesinde ise Youssoupha Fall 17, Nando De Colo 10 sayı buldu.

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 84-62 ASVEL

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-76 ASVEL

2021-22 – Normal sezon – ASVEL 84-82 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – ASVEL 86-90 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL

2019-20 – Normal sezon - ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 61-68 ASVEL

2009-10 – Normal sezon - ASVEL 76-78 Fenerbahçe Ülker

