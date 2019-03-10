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Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji farklı mağlup etti

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 90-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko 90 - 73 Bahçeşehir Koleji

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Özlem Yalman xx, Sinem Tetik xx

Fenerbahçe Beko: Guduric xxxx 20, Ali Muhammed xx 11, Kalinic xx 10, Vesely x 8, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu x 3, Sloukas xxxx 27, Melli x 4, Sinan Güler x 3
Başantrenör: Zeljko Obradovic

Bahçeşehir Koleji: Colom xxx 17, Emir Preldzic x 3, Rautins xx 9, White xx 10, Slaughter x 13, Can Altıntığ xx 15, Hakan Yapar x 6, Babb x, Yiğitcan Turna x
Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 17-15 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 41-35 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 61-61

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji

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