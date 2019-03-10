Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko 90 - 73 Bahçeşehir Koleji
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Özlem Yalman xx, Sinem Tetik xx
Fenerbahçe Beko: Guduric xxxx 20, Ali Muhammed xx 11, Kalinic xx 10, Vesely x 8, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu x 3, Sloukas xxxx 27, Melli x 4, Sinan Güler x 3
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Bahçeşehir Koleji: Colom xxx 17, Emir Preldzic x 3, Rautins xx 9, White xx 10, Slaughter x 13, Can Altıntığ xx 15, Hakan Yapar x 6, Babb x, Yiğitcan Turna x
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 17-15 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 41-35 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 61-61
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