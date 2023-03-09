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Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

09.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko ile Barcelona THY EuroLeague 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen basketbol maçının yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Nefes kesen anlara sahne olması beklenen karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı için geri sayım devam ediyor. THY EuroLeague 28. haftasında oynanacak maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı 10 Mart 2023 Cuma günü oynanacak. İşte Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı yarın (10 Mart 2023 Cuma) saat 20.45'te başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı beIN Sports 3'te canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 27 karşılaşma 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Barcelona sahasında 81-80 kazanmıştı.

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