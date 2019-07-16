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Fenerbahçe Beko, Berkay Candan ile sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki Berkay Candan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, Berkay Candan ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, 26 yaşındaki forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı.

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22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan'ın, 2020-2021 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı. (İHA)

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