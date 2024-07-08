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Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis, takımdan ayrıldığını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.07.2024 11:21
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Fenerbahçe Beko'da forma giyen Yunan Pivot Georgios Papagiannis, Sarı-Lacivertliler'den ayrıldığını ve Monaco'yu seçtiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis, takımdan ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis, takımdan ayrıldığını ve AS Monaco'ya gittiğini açıkladı.

SEBEBİNİ BÖYLE AÇIKLADI

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Yunanistan'ın Hırvatistan'ı mağlup ederek Olimpiyatlar'a adını yazdırdığı maçın ardından konuşan Papagiannis, 19 sayı – 5/8 üçlükle oynadığı maçın ardından, "Nick Calathes saha içi ve saha dışında inanılmaz biri. Kariyerimi Monaco'da sürdürmeye karar vermemin en önemli sebeplerinden biri Nick." dedi.

Yunan pivot, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yunanistan dışında geçirdiğim ilk seneydi. Nick hem saha içinde hem saha dışında güven kaynağımdı. Muhteşem bir insan. Size Yunanistan milli takımına duyduğu sevgiyi bir anlatabilsem… Ben böyle bir şey görmedim. O yaşta bile hala her zaman takıma geleceğini söylüyor. Tarif edemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Papagiannis, 11'i ilk 5 olmak üzere Fenerbahçe Beko formasıyla 38 EuroLeague maçına çıktı ve 5.6 sayı, 3 ribuand ortalamalarıyla oynadı.

Euro 2024


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