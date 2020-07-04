Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe Kulübü, Zeljko Obradovic'in ardından Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğunu açıkladı. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.

17 Aralık 1971'de Belgrad'da dünyaya gelen Kokoskov, koçluk kariyerine ülkesinin farklı ekiplerinde başladı. Sırp antrenör, 1999-2000 sezonunda yeni bir maceraya atılarak Missouri Üniversitesi'nin basketbol takımının antrenör ekibinde yer aldı. Kokoskov, bu sayede NCAA'de koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti.

Başarılı antrenör, 2000 yılında NBA'in Los Angeles Clippers ekibinde asistan koç olarak görev yapmaya başladı ve bir NBA takımında koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti. 2000-2003 yıllarında Clippers organizasyonunda yer alan koç, 2003'te ise Detroit Pistons'a transfer oldu. Kokoskov, 2004 yılında Detroit'in elde ettiği NBA şampiyonluğunda teknik ekibin bir parçasıydı ve NBA'de şampiyonluk yaşayan ilk Avrupalı koç oldu. Igor Kokoskov, 2006 yılında Houston'da düzenlenen NBA All-Star karşılaşmasında da Doğu Konferansı ekibini yöneten teknik kadronun bir parçasıydı ve All-Star'da koçluk yapan ilk Avrupalı unvanını da elde etti.