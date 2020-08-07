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Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov, İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2020 21:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov, ABD'den ayrılması sonrası İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Igor Kokoskov, İstanbul'a geldi.

Kokoskov, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bir dünya markası. Herkesin tanıdığı bir takım. En önemlisi sağlık olması ve birlikte güzel bir şekilde çalışabilmemiz. Yeni bir takımız, çok fazla yeni katılanlarımız var. Hedefimiz, hep birlikte çalışıp güzel bir sezona başlayabilmek." dedi.

Takımın yeni yeni bir araya geldiğini kaydeden Kokoskov, "Dünyanın her yerinden oyuncular geldi. En önemlisi sağlıklı olabilmek. Hepsi sağlık kontrollerinden geçti. Hepsiyle yüz yüze yarın görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların takımlarını ne kadar sevdiğini bildiğini anlatan Kokoskov, "Taraftarın ne kadar basketbolu bildiğini ve tutkulu olduklarını biliyorum. Basketbol bilgisi konusunda da çok kuvvetliler. Onlara en güzel basketbolu verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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