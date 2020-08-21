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Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, genç oyuncuları Efe Ergi Tırpancı'yı Ormanspor'a, Ekrem Sancaklı'yı da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık

Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da ING Basketbol Süper Ligi ekiplerine sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildiği belirtilerek, "Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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