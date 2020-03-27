Fenerbahçe Beko'da İlker Üçer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Üçer'in açıklaması şu şekilde:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu an tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında (o da bugün neredeyse sıfırlandı) herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi.

İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bıraktım ve umarım sonuna dek bu şekilde atlatabilirim. Özetle; okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerimden hastalığı önemsemeyin ya da hafife alın mesajı çıkmasın lütfen.





