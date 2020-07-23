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Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'la da yollar ayrılıyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.07.2020 09:02 | Son Güncelleme

Yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha... Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Haberde; Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan tecrübeli oyun kurucunun, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'la da yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın yolları ayrılıyor. 2015'ten bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giyen Yunan yıldız Kostas Sloukas, sarı lacivertli takımdan ayrılma konusunda yönetimle anlaştı.

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Sarı lacivertli kulübün kısa süre içinde konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapması bekleniyor.
Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.


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