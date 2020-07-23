Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'la da yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın yolları ayrılıyor. 2015'ten bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giyen Yunan yıldız Kostas Sloukas, sarı lacivertli takımdan ayrılma konusunda yönetimle anlaştı.

Sarı lacivertli kulübün kısa süre içinde konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapması bekleniyor.

Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.



