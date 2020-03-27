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  4. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı!

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun koronavirüs testi sonucu açıklandı. Haberi hayranlarıyla paylaşan yıldız oyuncu sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı!

Fenerbahçe'ye Melih Mahmutoğlu'dan sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli basketbolcusu, BeIN Sports'a yaptığı açıklamasında koronavirüs süreciyle ilgili konuşurken test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

''TESTİM NEGATİF''

Melih Mahmutoğlu, "Benim testim negatif çıktı. Vücudumuzu diri tutmak amaçlı farklı programlar yapıyoruz. İhtiyacım olan spor aletleri için siparişler verdim.Bugün bulgur pilavı ve yeşil mercimek pişireceğim. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar evde idman yapın, kilo alma olasılığınız yüksek. Boşnak mutfağından uzak kalmak bu ara iyi." dedi.

YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM

Mahmutoğlu, ''Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben, yemek yapmayı bilmem ama bu süreçte öğrendim. Kalinic'in de söylediği gibi, son 1 ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim. Sezonun en önemli maçlarında özellikle, Kalinic de söylemiş, hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelmeyen oldu. Hastalığı birbirimize geçirmeyelim diye. Ben evdeyim, lütfen sizler de evlerinizde kalın. Avrupa'da gidişat kötü, bizde de bu gidişat kötü olmasın.'' açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko koronavirüs melih mahmutoğlu

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