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Fenerbahçe Beko'dan Partizan maçı öncesi siyah forma kararı!

22.02.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko 25. hafta mücadelesinde Sırp ekibi Partizan'la karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada mücadele öncesi yeni bir karar alındığı duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko'dan Partizan maçı öncesi siyah forma kararı!

THY EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala yeni bir karar aldı.

SİYAH FORMAYLA PARKEYE

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Sarı-Lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.

24. HAFTA MAÇI ERTELENMİŞTİ

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Fenerbahçe Beko'nun 24. haftada oynayacağı EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. THY EuroLeague'de çıktığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Partizan, 73-72 kazanmıştı.

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F.Bahçe Beko'nun rakibi Bayern!F.Bahçe Beko'nun rakibi Bayern!
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