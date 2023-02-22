Fenerbahçe Beko'dan Partizan maçı öncesi siyah forma kararı!

THY EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala yeni bir karar aldı.

SİYAH FORMAYLA PARKEYE

Sarı-Lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.

24. HAFTA MAÇI ERTELENMİŞTİ

Fenerbahçe Beko'nun 24. haftada oynayacağı EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. THY EuroLeague'de çıktığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Partizan, 73-72 kazanmıştı.

