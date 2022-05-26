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Fenerbahçe Beko Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı bugün oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, zorlu rakibi Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta Fenerbahçe rakibini 94-69'luk skorla farklı yenmişti. Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, ligdeki zorlu rakibi Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe oynanan ilk maçta rakibine sahayı dar ederek mücadeleyi 94-69'luk skorla kazanmıştı. Serinin ikinci maçında bu akşam iki takım parkede yine kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı yinal ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka ile karşılaşacak. 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

fenerbahçe darüşşafaka

FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 94-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, üç sayılık atışlarda iki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

Darüşşafaka'nın Boothe ve Caupain ikilisiyle 27 sayı ürettiği ilk yarıda topu iyi paylaşarak 9 oyuncusundan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, devre arasına 47-40 üstün girdi.

Konuk ekip, Caupain'in üç sayılık isabetiyle 25. dakikada skoru 52-50'ye getirse de Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu basketlerle farkı çift haneye çıkaran sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği 72-56 önde bitirdi.

Son periyotta skordaki üstünlüğünü artıran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 25 sayı farkla 94-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 14, Vesely, Henry ve Ahmet Düverioğlu 10'ar sayı kaydetti. Konuk takımda Boothe 19, Caupain ise 16 sayı attı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın finale kalacağı serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Perşembe günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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