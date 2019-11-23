Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk kez kazandı. Fenerbahçe Beko bundan sonraki üç maçını da kendi sahasında oynayacak.
Fenerbahçe Beko üst üste Khimki, Alba Berlin ve Anadolu Efes’i konuk edecek. (AA)
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