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Fenerbahçe Beko deplasmanda ilk kez kazandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.11.2019 02:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını deplasmanda 88-72 mağlup ederek bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko deplasmanda ilk kez kazandı

Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk kez kazandı. Fenerbahçe Beko bundan sonraki üç maçını da kendi sahasında oynayacak.

Fenerbahçe Beko üst üste Khimki, Alba Berlin ve Anadolu Efes’i konuk edecek. (AA)


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Fenerbahçe Asvel

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Efes var efes yalamaolmuş fb den bir cacık olmaz bu sene obra tüyer yakında puhaa
haddini bilde konuş senin tüy diker dediğin adam dünyanın en büyük kupasını ülkene getirmiş ve her sene final four görmüş.. fetöcüler dışarı
toprak 8232 bır turk sozu vardır siz fransızlar pek bılmessınız hatırlatalım elın şeyiyle gerdeğe girilmez.
nihayet vesselu oyuna dahi giremedi sorunun ne oldu ortaya çıktı
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