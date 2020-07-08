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Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da yeni transfer... İtalya'nın Sassari takımında forma giyen Pierre ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe Beko, son üç sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son üç sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre (1.98, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.

Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Dyshawn Pierre, Sassari'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi'nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı (Yüzde 56.0 iki sayı, yüzde 45.0 üç sayı, yüzde 76.1 serbest atış), 7.0 ribaund, 2.8 asist istatistikleri yakaladı. Oyuncu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta 12.6 sayı (Yüzde 50.0 iki sayı, yüzde 32.9 üç sayı, yüzde 72.1 serbest atış), 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu.

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