Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Monaco'yu farklı geçti: Galibiyet serisi 9 maça çıktı!

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Monaco'yu 88-70 mağlup ederek EuroLeague'deki çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco'yu ağırlayan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 88-70 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, EuroLeague'deki galibiyet serisini 9 maça çıkararak play-off yolunda önemli bir adım attı.

MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN ÜSTÜNDÜ!

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 44-36'lık avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-52 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Monaco, James'in sayılarıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Dış atışlarda da isabet bulan konuk ekip, skoru 69-62'ye kadar getirdi. Ancak Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın etkili oyunuyla toparlandı. Art arda sayılar bulan Tucker, farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Maçın son bölümünde Monaco'nun farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 88-70 galip ayrıldı.

HORTON-TUCKER RESMEN COŞTU!

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle Talen Horton-Tucker'ın oyununa vurgu yapan Jasikevicius, oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Tucker bugün harika bir performans sergiledi. Takımımıza büyük katkı sağladı. Onun gibi oyunculara sahip olmak bizim için büyük bir avantaj," dedi.

Fenerbahçe Beko, Monaco galibiyetiyle EuroLeague'de önemli bir virajı dönerken, play-off yolunda iddiasını sürdürdü. Takımın sergilediği başarılı performans ve Jasikevicius'un taktiksel hamleleri, sarı-lacivertli taraftarları umutlandırdı. Fenerbahçe'nin bu çıkışı, EuroLeague'de şampiyonluk yarışında söz sahibi olacağını gösteriyor.