Serdal Adalı derbi ateşini yaktı! Zehir zemberek sözler: "Kim oldukları çok manidar geliyor"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün imzaladığı yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN KONUŞTU!

Serdal Adalı: "Galatasaray derbisi... Yarın camiamız için, Türk futbolu için çok önemli bir derbiye çıkacağız. Bu maça gelirken ligde 13 maçlık bir namağlup seri yakaladı, son 4 resmi maçımızı kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu yükseliyor. Taraftarımız, arzu ettiği Beşiktaş'ı görmeye başladı. Büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişata devam etmek ve camiamıza derbi galibiyeti yaşatmak istiyoruz."

"KİM OLDUKLARI BANA ÇOK MANİDAR GELİYOR..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında Taylan Antalyalı'nın Wilfired Ndidi'ye, Halil Dervişoğlu'nun ise Kristjan Asllani'ye müdahalelerin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, sert müdahaleleri nedeniyle iki futbolcuya tepki göstermişti. Bu anlar derbi öncesi farklı yorumlara sebebiyet vermişti. Bu konuya dair Adalı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları bana çok manidar geliyor. Böyle bir maçta tansiyon yükseltme ve saha dışına taşıma niyetleri olanların amacını da az çok tahmin ediyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri de Rizespor başkanı ve teknik direktörünün takdirine bırakıyorum. Gerekeni yapacaklarına şüphem yok."

"OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETİMİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ..."

"Ozan Ergün, genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz.

Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık.

VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bunları tek tek ilettim. Gerekeni yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hak edenin kazanmasını ve maçtan sonra hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını istiyorum.

Futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olmasını istiyorum. Ben takımıma, oyuncularıma, teknik heyete ve taraftarıma güveniyorum. Oyuncularımızın bu maçı kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Herkes bu maça hazır."

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM..."

"TFF Başkanı ile dün görüştüm. Spontane gelişti. Geçmiş olsuna gidememiştim. VAR konusunu ilettim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun sorunu ve gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok.

Her zaman söylüyorum. Bırakın kızmayı, taraftarı haklı bulduğum zamanlar oldu. Ben de yapardım o protestoyu. Bu takım düzelecek. Sezon başında da kötü bir takım değildi. Eksik bir takımdı. Daha iyi takviyeler yaparak hem bu sene istediğimiz noktaya gelinmesi, önümüzde Türkiye Kupası var ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah alacağız. Ligde de gelebildiğimiz en üst sıralara da gelmek istiyoruz."

"TARAFTARIMLA DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA GİDERİM..."

"Kocaelispor maçının önemli bir özelliği vardı. Bir önceki deplasman sıkıntı yaşadık. Bu deplasmanda olmam lazımdı, öyle gerekiyordu. Orada olmam gerekiyordu. Gereğini yerine getirdim. Bir daha ihtiyaç olursa, taraftarımla dünyanın öbür ucuna giderim."

DERBİ PRİMİ

"Maçtan önce söylediğimiz bir prim yok derbi için. Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Her maç gibi olacak, maçtan sonra teknik heyet ve hocanın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum bir prim vereceğiz ama belirlenmiş, özel bir rakam yok."

STADYUM İSİM SPONSORLUĞU

"Çalışmalar var ve bugün de devam etti. Tüpraş ve Beko ile önümüzdeki 3 yıl devam edeceğiz. Finalize olan bir noktada değil ama rakamlar ve diğer şartlar belli olunca açıklarız. Tüpraş ve Beko ile devam edeceğiz."

DİKİLİTAŞ VE BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI İÇİN FLAŞ SÖZLER!

"Dikilitaş'ta sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusu, hepsi bir plan ve program çerçevesinde devam ediyor. Aksayan bir şey yok. Biz pazartesi günü Bankalar Birliği'nden çıkarız. Bir sıkıntı yok. İstersek pazartesi çıkarız. Bunu bir plana oturttuk. İçlerini rahat tutsunlar, istersek yarın Bankalar Birliği'nden çıkarız ama bunu bir sistem dahilinde yapmak daha doğru."

TRANSFERLER İÇİN KONUŞTU! "2 SENE GELİR, BURADA OYNAR DEMİYORUZ..."

Bu sene işimiz rast gitti, oyuncu sattık. Sene başından bu yana 70 milyon'luk bir oyuncu satışımız oldu. UEFA için bu satışları yapmak durumundayız. Geçtiğimiz aylarda 900 bin euro ceza ödedik daha önce yapılan aşma nedeniyle. Bu sefer de aşarsak, bu kez 20 milyon euro olur. Mümkün olduğu kadar ona da dikkat ediyoruz. Bütçe dahilinde yönetmeye çalışıyoruz. Yaz dönemi de öyle olacak. Teknik ekip çalışıyor. Bayramdan sonra başlayacağız sanırım. İnşallah kış transfer dönemindeki gibi başarılı olur.

Bayramdan sonra o görüşmeleri (Transfer) yapacağız. Yaz döneminde de gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında bir yaş ortalamasına düştük. Böyle devam edecek. İlk göreve geldiğimde de söyledim, son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz. "2 sene gelir, burada oynar" diyeceğimiz bir oyuncu olursa o ayrı ama onun dışında emekliliğini burada geçirmek isteyen bir oyuncu transfer etmek istemiyoruz. Hocamızın görüşü de bu şekilde."