Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 14. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olacak.

Euroleague’in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.15’te Pire’de Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Yunan ekibi de aynı performansla averajla 6. sırada bulunuyor.

37. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Olympiakos deplasmanında 1

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul’da 82-71, deplasmanda da 87-77’lik skorlarla kazandı.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Olympiakos deplasmanında 2

Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti. Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı yendi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Olympiakos deplasmanında 3

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla oynarken; Olympiakos ise 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.3, Yunan ekibinde de Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

