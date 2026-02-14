SPOR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u son saniyede yendi, ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baldwin'in son saniye isabetiyle Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti. Fenerbahçe'nin son saniyede gelen basketiyle kazandığı maç sonrası saha karıştı.

Mustafa Fidan

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç son saniyede Baldwin'den gelen sayıyla Fenerbahçe Beko'nun 85-83 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague de Panathinaikos u son saniyede yendi, ortalık karıştı! İşte o anlar 1

FENERBAHÇE BEKO SON SANİYEDE MAÇI ALDI, ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçelilerin sevinci esnasında gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague de Panathinaikos u son saniyede yendi, ortalık karıştı! İşte o anlar 2

OYUNCULAR KARGAŞANIN ORTASINDA KALDI

Fenerbahçe'nin son saniyede gelen basketiyle kazandığı maç sonrası saha karıştı.

Fenerbahçeli oyuncuların bir anda kargaşın ortasında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

