Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u son saniyede yendi, ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç son saniyede Baldwin'den gelen sayıyla Fenerbahçe Beko'nun 85-83 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçelilerin sevinci esnasında gergin anlar yaşandı.
Fenerbahçe'nin son saniyede gelen basketiyle kazandığı maç sonrası saha karıştı.
Fenerbahçeli oyuncuların bir anda kargaşın ortasında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.
pic.twitter.com/3WKIJLfvRx— Mynet (@mynet) February 13, 2026
