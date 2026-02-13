SPOR

Galatasaray'dan rakiplerine '55' tarifesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın sonunda 55 puan toplarken, rakip fileleri de 55 kez havalandırdı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 55’e çıkardı ve liderliğine devam etti. Aslan bu sonuçla maç fazlasıyla şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile de puan farkını 10’a çıkardı.

TOPLAM GOL SAYISI 55'E ÇIKTI

Galatasaray dan rakiplerine 55 tarifesi! 1

Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakada kaydettiği gollerle de toplamdaki gol sayısını 55’e çıkardı.

Aslan böylece 22. haftanın ardından 55 puan toplayıp, 55 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

