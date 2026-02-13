SPOR

Gabriel Sara, İngiltere’den özel antrenör getirdiği iddialarını yalanladı

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere’den özel antrenörler getirip çalıştığıyla alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla alakalı basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Sara, "İngiltere’den antrenörler getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Galatasaray’daki antrenörlerle çalışıyorum sadece. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray’daki ekip de bana çok yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere’den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.

