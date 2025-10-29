SPOR

Fenerbahçe Beko Euroleague'de Valencia deplasmanında kayıp!

Euroleague’in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket’e 94-79’luk skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Euroleague'in 7.haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket’e 94-79’luk skorla mağlup oldu.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

Valencia Basket: Pradilla 7, Kameron Taylor 17, Omari Moore 7, Jean Montero 12, Matt Castello 6, Thompson 11, Badio 15, Puerto 9, Neal Sako 4, Nogues, Lopez-Arostegui

Başantrenör: Pedro Martinez

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 18, Devon Hall 2, Khem Birch 2, Talen Horton-Tucker 16, Mikael Jantunen 4, Wade Baldwin 13, Scottie Wilbekin 11, Nicolo Melli 7, Armando Bacot 4, Bonzie Colson 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

  1. Periyot: 27-13
    Devre: 51-35
  2. Periyot: 76-56

