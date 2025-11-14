Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv'e göz açtırmadı! İsrail ekibini ezdi geçti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68 yendi. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etti. SAP Garden'da oynanan müsabakada 5 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı tribünlerde yer aldı. Almanya’da yaşayan Türk taraftarların doldurduğu tribünlerdeki Filistin bayrakları yine dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sayı üretemedi. İlk 5 dakika Fenerbahçe Beko’nun 6-5 üstünlüğüyle geçildi. Molanın ardından Bryant ve Motley'nin basketleriyle Hapoel 10-6 öne geçerken Tucker’ın üçlüğü farkı 1’e indirdi. İlk çeyrek 13-13 eşitlikle tamamlandı.

HAPOEL İKİNCİ PERİYOTTA FARKI AÇTI

İkinci çeyrek de tıpkı ilki gibi düşük tempoyla başladı. İlk 3 dakikada her iki takım da yalnızca serbest atışlardan birer sayı buldu. Ardından 8-0’lık seri yakalayan Hapoel IBI skoru 21-14’e getirdi. Hall’un basketleriyle fark 4’e inse de İsrail temsilcisi farkı yeniden 7 sayıya çıkarınca Fenerbahçe molaya gitti: 21-28.

SAVUNMAYLA OYUNA TUTUNAN FENERBAHÇE

Mola dönüşünde sert savunmasıyla rakibini durduran Fenerbahçe Beko, 6-0’lık seri yakalayarak devreye 1 sayı farkla geride girdi: 27-28.

11-0’LIK SERİ

Fenerbahçe ikinci yarıya Tarık Biberovic'in üçlüğüyle başlayarak öne geçti: 30-28. Sert savunmasını sürdüren sarı-lacivertliler, 11-0’lık bir seriyle skoru 38-28’e taşıdı. Hapoel’in molasının ardından rakip farkı 2 sayıya kadar indirdi: 41-39.

FARK YENİDEN AÇILDI

Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Baldwin ve Colson'un basketleriyle farkı yeniden açtı: 52-44. Son hücumda rakibine sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, Tucker’ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 54-44.

Dördüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken iki takım da üstünlük kurmakta zorlandı. Fenerbahçe farkın erimesine izin vermeden son 3 dakikaya 70-61 üstün girdi.

İSRAİL'E GÖZ AÇTIRMADI

Sarı-lacivertliler böylece çift maç haftasında karşı karşıya geldiği iki İsrail ekibini de yenerek önemli bir başarıya imza attı.