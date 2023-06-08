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Fenerbahçe Beko isyan etmişti! TBF resmen açıkladı: 'O hakemler dinlendirilecek!'

08.06.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında A. Efes, evinde karşılaştığı Fenerbahçe’yi 97-91 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, mücadelenin ardından hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Maçın karar anlarında takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazanını belirlemiştir" ifadelerini kullandı. TBF ise bugün yaptığı açıklamada müsabakada görev yapan hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko isyan etmişti! TBF resmen açıkladı: 'O hakemler dinlendirilecek!'

Son dakika haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off serisi yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmişti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Anadolu Efes'in 97-91'lik üstünlüğüyle tamamlanmış ve lacivert-beyazlılar, seride 2-1 öne geçmişti.

Fenerbahçe Beko cephesi, karşılaşmanın ardından maçtaki hakem yönetimini sert şekilde eleştirmiş ve resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlamıştı.

"3 HAKEM, MAÇI ARMAĞAN ETTİ"

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Sarı - lacivertlilerin açıklamasında, "Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir. Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

TBF KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Basketbol Federasyonu, dün oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı.

"SEZON SONUNA KADAR DİNLENDİRİLECEK"

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TBF Asbaşkanı Kemal Dinçer'in resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır."


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