Fenerbahçe Beko, İtalyan hoca Andrea Trinchieri ile görüşüyor

Avrupa'da ve Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olamayan Fenerbahçe Beko, sonraki sezon için değişime başantrenörlük koltuğuyla başlayacak.
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başladı. Normal sezonu 7. bitirdiği Euroleague'de play off çeyrek final serisinde CSKA Moskova'ya elenen sarı lacivertli takım, Final Four başarısı gösteremezken ligde de şampiyonluğu kaptırdı.
Dış basında yer alan habere göre, Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Andrea Trinchieri'nin, Fenerbahçe Beko'nun başına gelebileceği belirtilirken Kokoskov'la anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.
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