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Fenerbahçe Beko, İtalyan hoca Andrea Trinchieri ile görüşüyor

09.06.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi İtalya basketbolunun önemli figürlerinden Andrea Trinchieri ile başantrenörlük için görüşme halinde. Sarı- lacivertli takımda hayal kırıklığıyla kapanan sezonun ardından Igor Kokoskov'un kredisinin tükendiği iddiaları dolaşmaya başladı.

Fenerbahçe Beko, İtalyan hoca Andrea Trinchieri ile görüşüyor

Avrupa'da ve Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olamayan Fenerbahçe Beko, sonraki sezon için değişime başantrenörlük koltuğuyla başlayacak.

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Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başladı. Normal sezonu 7. bitirdiği Euroleague'de play off çeyrek final serisinde CSKA Moskova'ya elenen sarı lacivertli takım, Final Four başarısı gösteremezken ligde de şampiyonluğu kaptırdı.

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Dış basında yer alan habere göre, Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Andrea Trinchieri'nin, Fenerbahçe Beko'nun başına gelebileceği belirtilirken Kokoskov'la anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KIM GELIRSE GELSIN KADRO ONMEMLI OBRA GELSE FARK ETMEZ EFESIN KADTOYA KIMSE DAYANAMAZ JAMES BOSTA CSK DAN AYRILDI UDOHJ BOSTA AL BUNLARI BAK NELER OLUYOR
büyük duşuneceksın

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