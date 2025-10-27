SPOR

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu çevirmeye girdi, alkollü yakalandı! Ehliyeti alındı...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, İstanbul Etiler’de gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.15 promil alkollü çıktı. Polis merkezine götürülen oyuncunun ehliyetine el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Berker İşleyen

İstanbul'da, Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı araç durduruldu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre yapılan testte 1.15 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

