Fenerbahçe Beko kazandı, Nigel Hayes-Davis rekor kırdı

THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği maçta Nigel Hayes-Davis rekor kırdı.

50 SAYI ATTI

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı oldu. Bu inanılmaz performansı sonrası, EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

BİR REKOR DAHA

Ayrıca Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko tarihinde bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncusu olma rekorunu da eline geçirdi.





