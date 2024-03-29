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Fenerbahçe Beko kazandı, Nigel Hayes-Davis rekor kırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2024 23:01
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Nigel Hayes Davis, 50 sayıya ulaşarak Shane Larkin'in 49 sayılık rekorunu kırdı ve Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

Fenerbahçe Beko kazandı, Nigel Hayes-Davis rekor kırdı

THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği maçta Nigel Hayes-Davis rekor kırdı.

50 SAYI ATTI

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı oldu. Bu inanılmaz performansı sonrası, EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

BİR REKOR DAHA

Ayrıca Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko tarihinde bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncusu olma rekorunu da eline geçirdi.

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