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Fenerbahçe Beko kovaladı ama yetişemedi! Son 4 maçta 3. yenilgi...

21.03.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 24’üncü hafta erteleme karşılaşmasında İtalyan ekibi Olimpia Milano’ya sahasında 82-75 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 29 maçta 12’nci mağlubiyetini alırken Olimpia Milano galibiyet sayısını 13’e yükseltti.

Fenerbahçe Beko kovaladı ama yetişemedi! Son 4 maçta 3. yenilgi...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup oldu. Bu sonuçla EA7 Emporio Armani Milan, organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 12. yenilgisini yaşadı.

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Topu daha iyi paylaşan ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan EA7 Emporio Armani Milan, Motley'in skor yükünü üstlendiği Fenerbahçe Beko karşısında ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, skorer oyuncusu Guduric'in devreye girmesiyle daha üstün bir oyun sergiledi. Dış atışlardan 3 isabet bularak farkın kapanmasına izin vermeyen EA7 Emporio Armani Milan, soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

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Üçüncü periyodun ilk bölümünde 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan EA7 Emporio Armani Milan, Napier ve Luwawu-Cabarrot'nun kazandırdığı sayılarla 29. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 47-61. Fenerbahçe Beko, kalan bölümde Guduric ve Edwards ile skor üretmesine rağmen İtalya temsilcisi, son çeyreğe 61-52 önde girdi.

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Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, pota altını etkili kullanmasına rağmen Napier'i durdurmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 22 saniye kala Edwards'ın dış atıştan kaydettiği basketle farkı 4 sayıya indirdi: 72-76. Süreyi iyi kullanan ve Baron ile kritik basketler bulan EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 2, Hayes-Davis, Motley 22, Guduric 19, Bjelica 4, Şehmus Hazer, Edwards 16, Booker 5, Melih Mahmutoğlu

EA7 Emporio Armani Milan: Napier 26, Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Voigtmann 8, Davies 3, Thomas 2, Mitrou-Long 3, Baron 8, Ricci 3, Hines 4

1. Periyot: 18-23

Devre: 35-37

3. Periyot: 52-61

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