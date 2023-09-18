SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllığına anlaştı

18.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zagars, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi 23 yaşındaki Zagars, 2017'de İspanya'nın Joventut Badalona takımına transfer oldu.

Badalona kariyeri boyunca kiralık olarak CB Prat, Braunschweig formaları da giyen Zagars, 2022-2023 sezonunu ise Litvanya temsilcisi Nevezis'te geçirdi.

Zagars, Nevezis formasıyla geçen sezon 22 lig maçında 15,4 sayı, 3 ribaunt ve 4,4 asist ortalamaları yakaladı. Arturs Zagars, son olarak FIBA 2023 Dünya Kupası'nda 12,4 sayı, 7,4 asist, 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray-Kopenhag maçına korkutan hakem!G.Saray-Kopenhag maçına korkutan hakem!
Derbi sonrası Beşiktaş'ın yıldızına şaşırtan sözler! "Bu sezon onunla bitmez"Derbi sonrası Beşiktaş'ın yıldızına şaşırtan sözler! "Bu sezon onunla bitmez"
Devler Ligi grubunda tek kazanan Galatasaray!Devler Ligi grubunda tek kazanan Galatasaray!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe yaşında verildi maçın da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.