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Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçlarının yerinde değişiklik yapıldı! İsrail ekibi, Türkiye'ye gelmiyor...

10.11.2023 16:44 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken Maccabi Playtika karşılaşmasının aynı tarihte “Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad’da oynanacağını açıkladı.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile İsrail temsilcisi Maccabi Playtika arasında oynanacak karşılaşmaların yerinde güvenlik gerekçesiyle değişikliğe gidildi.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken 9. hafta karşılaşmasının, aynı tarihte İsrail ekibinin ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı belirtildi.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak müsabakanın (TSİ) 22.05'te başlayacağı ilan edilirken, "Bu karar, hem İsrail hem de Türk hükümetlerinin tavsiyeleri dikkate alınarak alındı." denildi.

Ligin 6. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Maccabi Playtika-Real Madrid maçının ise 28 Kasım'da yine Belgrad'da oynanacağı duyuruldu.

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Belgrad'daki tüm Maccabi Playtika iç saha maçlarının, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kapılar ardında oynanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'nun açıklamasına göre ise bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024'te İsrail ekibinin ev sahipliğinde oynanması gereken 19. hafta müsabakasının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı aktarıldı.

Bu karara göre Fenerbahçe Beko, gelecek haftaki 2 maçına da Belgrad'da çıkacak. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 14 Kasım Salı günü Kızılyıldız ile Stark Arena'da, 16 Kasım Perşembe günü ise Maccabi Playtika ile Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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