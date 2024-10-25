Fenerbahçe Beko, Nefes kesen maçta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una mağlup oldu! EuroLeague'de 2. yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague beşinci hafta maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaştı. Karşılamada sarı - lacivertliler Yunan rakibine 76-81 mağlup oldu.

İLK YARIYI 11 SAYIDA KAPATTI

İlk yarıyı 11 sayı geride kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta ortaya koyduğunu oyunla Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u mağlup etmeye çok yaklaşmıştı. Ancak son 1 dakikaya girilirken her şey değişti ve sarı - lacivertliler sahadan 76-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko EuroLeague'deki 2. yenilgisini yaşadı. Yunan ekibi ise 3. galibiyetini aldı.

TARIK BIBEROVIC 16 SAYI İLE OYNADI

Sarı - lacivertlilerde Tarik Biberovic 16, Wade Baldwin 14, Colson 11, Guduric 9, Melli 8, Hall 7, Birch ve Mays 4, Nigel Hayes 3 sayı ile oynadı.