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Fenerbahçe Beko, Nefes kesen maçta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una mağlup oldu! EuroLeague'de 2. yenilgisini yaşadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 22:49
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Turkish Airlines EuroLeague beşinci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ataşehir'de oynanan mücadelede sarı lacivertliler sahadan 76-81 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, Nefes kesen maçta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una mağlup oldu! EuroLeague'de 2. yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague beşinci hafta maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaştı. Karşılamada sarı - lacivertliler Yunan rakibine 76-81 mağlup oldu.

İLK YARIYI 11 SAYIDA KAPATTI

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İlk yarıyı 11 sayı geride kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta ortaya koyduğunu oyunla Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u mağlup etmeye çok yaklaşmıştı. Ancak son 1 dakikaya girilirken her şey değişti ve sarı - lacivertliler sahadan 76-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko EuroLeague'deki 2. yenilgisini yaşadı. Yunan ekibi ise 3. galibiyetini aldı.

TARIK BIBEROVIC 16 SAYI İLE OYNADI

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Sarı - lacivertlilerde Tarik Biberovic 16, Wade Baldwin 14, Colson 11, Guduric 9, Melli 8, Hall 7, Birch ve Mays 4, Nigel Hayes 3 sayı ile oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Panathinaikos EuroLeague Ergin Ataman
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