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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague finalindeki rakibi belli oldu

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague finalindeki rakibi belli oldu
Mustafa Fidan

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76'lık skorla yenerek, tarihinde 4. defa finale yükseldi. Sarı-lacivertli takım, 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.

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FİNALDEKİ RAKİP FRANSIZ TEMSİLCİSİ MONACO

Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi, diğer yarı final mücadelesinin galibi Monaco oldu. Fransız temsilcisi Monaco, Olympiakos'u 78-86 yenerek finalde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
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YARI FİNALDE İKİ YUNAN TAKIMI DA ELENDİ

Final Four turu yarı final mücadelelerinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etti. Yarı finalin diğer ayağında ise Monaco, Olympiakos'u saf dışı bıraktı. Böylece THY EuroLeague Final Four'da son dörde kalan iki Yunan takımı da finale yükselmeyi başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko EuroLeague monaco
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